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Военная операция на Украине ,  
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Жители Саратова и Энгельса рассказали об атаке беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Жители Саратовской области рассказали об утренней атаке беспилотников на регион. По данным Минобороны, там сбили девять дронов.

Очевидица Юлиана поделилась с РБК, что проснулась от громкого звука около пяти утра. «Потом вдалеке услышала взрыв — и все. Как будто над домом летел», — добавила она. Жительница Саратова, ставшая свидетельницей атаки на ЖК Volga Sky, рассказала TVSAR, что после атаки люди выбегали из домов «кто в пижамах, кто в халатах, со своими питомцами».

Саратовец Александр сообщил «Московскому комсомольцу», что утром услышал жужжание, похожее на звук работы двигателя самолета. «Позже вышел на балкон — внизу все в осколках. <...> Очень много карет скорой помощи», — отметил мужчина. По его словам, в городе нужно оборудовать укрытия.

Житель города Энгельса, который также попал под атаку, рассказал изданию «Саратов 24», что утром услышал звуки выстрелов. Он отметил, что это продолжалось около пяти минут, а после «оттуда повалил дым». Мужчина предположил, что военные пытались сбить беспилотник.

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Фото:Алексей Филиппов / РИА Новости

В Саратовской области в результате атаки дронов 26 августа повреждения получили четыре частных дома в поселке Прибрежный Энгельсского района. Кроме того, обломки сбитых аппаратов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе. В частности, повреждения получил жилой комплекс Volga Sky в Саратове. Пострадали четыре человека, одна женщина в тяжелом состоянии.

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Теги
Саратовская область Саратов Энгельс беспилотники
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