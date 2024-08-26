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Военная операция на Украине ,  
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Саратовские власти поручили выплатить компенсации после атаки дронов

Бусаргин: поручил компенсировать ущерб после атаки дронов в Саратовской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил компенсировать ущерб после атаки украинских беспилотников в Саратове и Энгельсе. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Бусаргин отметил, что до жильцов поврежденных домов необходимо в кратчайшие сроки довести всю информацию по возможности получения помощи.

Саратовские власти поручили выплатить компенсации после атаки дронов
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«Министерству финансов: предусмотреть выделение денежных средств на предоставление компенсаций причиненного ущерба. Параллельно предусмотреть возмещение компенсаций по пострадавшим автомобилям», — распорядился Бусаргин.

Он добавил, что власти не должны оставлять людей. Бусаргин попросил глав районов держать вопрос о компенсации на постоянном контроле и вечером доложить о том, какая работа проделана.

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Фото:Правительство Саратовской области

В Саратовской области в результате атаки дронов 26 августа повреждения получили четыре частных дома в поселке Прибрежный Энгельсского района. Бусаргин сообщил, что обломки дронов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе. В частности, повреждения получил жилой комплекс Volga Sky в Саратове. Пострадали четыре человека, одна женщина в тяжелом состоянии.

Энгельс расположен на левом берегу Волгоградского водохранилища, при впадении в него реки Саратовки, напротив Саратова. Поблизости находится авиабаза ВКС России «Энгельс-2». От города до границы с Украиной — свыше 700 км по прямой.

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Теги
Роман Бусаргин Саратовская область беспилотники компенсация ущерба
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