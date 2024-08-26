Песков напомнил о целях российских ударов по Украине

Фото: Александр Река / ТАСС

Российские военнослужащие наносят удары по объектам военной инфраструктуры в зоне военной операции на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС. Так он прокомментировал информацию о гибели советника по безопасности агентства Reuters Райана Эванса, в самом агентстве его назвали журналистом.

«Здесь пока никакой ясности нет. Еще раз повторяю: удары наносятся по объектам военной инфраструктуры или так или иначе связанным с военной инфраструктурой», — отметил Песков.

На сайте агентства утверждается, что Райан Эванс был членом команды Reuters, освещавшей военный конфликт на Украине. Он погиб в Краматорске, еще двое журналистов агентства получили ранения. 38-летний бывший британский военный Эванс состоял в агентстве с 2022 года и консультировал журналистов по всему миру, включая Израиль и Украину.

В ночь на 26 августа несколько российских регионов были атакованы украинскими беспилотниками. По данным Минобороны, девять из них сбили над Саратовской областью, где дроны попали по жилым домам в Саратове и Энгельсе, четыре человека пострадали.

Утром 26 августа на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Взрывы прозвучали во многих крупных городах страны, в том числе в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Запорожье, Кременчуге, Днепре и Львове. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры в 15 регионах. После этого компания «Укрэнерго» ввела графики аварийных отключений электричества.

Минобороны России сообщило, что нанесло массированный удар по энергетическим объектам на Украине. В ведомстве подчеркнули, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.