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Политика ,  
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В Молдавии сообщили о сбоях в энергосистеме из-за удара по Украине

Фото: Veronique Popinet / Reuters
Фото: Veronique Popinet / Reuters

В Молдавии произошли сбои в энергосистеме общего блока Украина-Молдавия из-за ударов по Украине, сообщило госпредприятие «Молдэлектрика» на странице в Facebook (продукт компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Moldelectrica сообщает о перебоях <...> в результате атак на критически важную украинскую инфраструктуру», — говорится в сообщении.

По данным госпредприятия, сейчас ситуация находится под контролем, местной генерации хватает, чтобы «справиться с незначительными перебоями».

Утром 26 августа воздушная тревога охватила всю территорию Украины и подконтрольные ей части Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Поступали сведения о взрывах в украинских городах, включая Киев, Винницу, Ивано-Франковск, Львов, Полтаву, Ровно и другие.

Позднее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что на Украине в результате массированной атаки получили повреждения объекты инфраструктуры в 15 областях.

Премьер Украины сообщил о повреждении энергообъектов в 15 областях
Политика
Фото:Ed Ram / Getty Images

Также утром 26 августа на территории страны по поручению Укрэнерго были введены экстренные отключения света, передал энергохолдинг ДТЭК, в ряде районов столицы перебои с энергоснабжением. На украинском телеканале «Рада» пропал свет в прямом эфире во время взрывов в стране.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Утром 26 августа военное ведомство сообщило, что российские военные нанесли массированный удар по энергетическим объектам на Украине.

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