 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Два учителя физкультуры в Москве получили сроки за продажу наркотиков

Два учителя физкультуры в Москве получили сроки за продажу наркотиков
Video

Нагатинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии двух учителей физкультуры и еще одного фигуранта по делу о незаконном обороте наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, сообщила пресс-служба суда.

«Суд <...> признал Ануфриева А.А., Якубова А.А., Кузьмина М.В. виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК», — говорится в сообщении.

Суд назначил каждому наказание в виде лишения свободы на срок девять лет в колонии строгого режима.

Ануфриев, Якубов и Кузьмин, добавили в суде, размещали тайники-закладки с наркотиками, после чего публиковали информацию об их местоположении в интернете.

В России за пропаганду наркотиков в интернете будут сажать на два года
Общество
Фото:Дмитрий Серебряков / ТАСС

20 августа 2024 года сотрудники полиции Амурской области задержали двух девушек, организовавших в регионе канал поставки опиатов.

Незаконные вещества в интернете продавали жительницы Белогорска 2004 и 2008 годов рождения. Их задержали во время поездки за товаром на такси.

При личном досмотре у них нашли 500 г героина, еще 300 г обнаружили при обыске в квартире. По оценке полицейских, количество изъятого наркотика составляет свыше  3 тыс. разовых доз, а его общая стоимость превышает 6 млн руб.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Нагатинский суд наркотики Москва учителя условный срок
Материалы по теме
Роскачество нашло на маркетплейсах БАДы с наркотиками и кавой-кавой
Общество
Футболист сборной Египта под наркотиками насмерть сбил полицейского
Спорт
В России за пропаганду наркотиков в интернете будут сажать на два года
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 101,61 (-0,01) Инвестиции, 23 авг, 18:02 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 91,6 (+0,31) Инвестиции, 23 авг, 18:02
Совет директоров «ЕвроТранса» рекомендовал дивиденды с доходностью 3,8%Инвестиции, 12:11
«Норникель» прокомментировал введенные против «дочек» санкцииБизнес, 12:10
Курс юаня на Мосбирже упал до минимума за месяцИнвестиции, 12:08
«Ну, что? Палку оббивать гвоздями?»Гладков раскритиковал глав районовПолитика, 12:06
Макеты iPhone 16 в четырех оттенках показали на фотоLife, 12:06
Минобороны сообщило о массированном ударе по Украине⁠Политика, 12:00
Премьер Украины сообщил о повреждении энергообъектов в 15 областяхПолитика, 11:57
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Два учителя физкультуры в Москве получили сроки за продажу наркотиковОбщество, 11:55
Астрономы назвали дату парада из шести планет и ЛуныОбщество, 11:51
Цены 90% квартир в новостройках Москвы превысили страховку по эскроуНедвижимость, 11:49
Польша подняла самолеты из-за активности дальней авиации РоссииПолитика, 11:46
Сестра экс-главы краснодарского управления МЧС опровергла снятие арестаОбщество, 11:38
Садоводы в Сочи пожаловались на прокуратуру из-за попыток забрать участкиОбщество, 11:32
Гладков сообщил о двух пострадавших при обстреле ШебекиноПолитика, 11:29