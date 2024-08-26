Два учителя физкультуры в Москве получили сроки за продажу наркотиков
Нагатинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии двух учителей физкультуры и еще одного фигуранта по делу о незаконном обороте наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, сообщила пресс-служба суда.
«Суд <...> признал Ануфриева А.А., Якубова А.А., Кузьмина М.В. виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК», — говорится в сообщении.
Суд назначил каждому наказание в виде лишения свободы на срок девять лет в колонии строгого режима.
Ануфриев, Якубов и Кузьмин, добавили в суде, размещали тайники-закладки с наркотиками, после чего публиковали информацию об их местоположении в интернете.
20 августа 2024 года сотрудники полиции Амурской области задержали двух девушек, организовавших в регионе канал поставки опиатов.
Незаконные вещества в интернете продавали жительницы Белогорска 2004 и 2008 годов рождения. Их задержали во время поездки за товаром на такси.
При личном досмотре у них нашли 500 г героина, еще 300 г обнаружили при обыске в квартире. По оценке полицейских, количество изъятого наркотика составляет свыше 3 тыс. разовых доз, а его общая стоимость превышает 6 млн руб.
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