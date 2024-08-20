В Приамурье полиция изъяла при обыске героин на ₽6 млн
Сотрудники полиции Амурской области задержали двух девушек, организовавших в регионе канал поставки наркотических средств опийной группы, сообщает пресс-служба ведомства.
Незаконные вещества в интернете продавали жительницы Белогорска 2004 и 2008 годов рождения. Их задержали во время поездки за товаром на такси.
При личном досмотре у них нашли героин массой более 500 г. Еще 300 г обнаружили при обыске в квартире.
«По оценкам полицейских, количество изъятого наркотика составляет свыше 3 тыс. разовых доз, а его общая стоимость в теневом наркобизнесе превышает 6 млн руб.», — говорится в сообщении МВД.
Девушки распространяли наркотики в Белогорске, Благовещенске, Шимановске и Свободном, всего полицейские зафиксировали 21 эпизод преступной деятельности.
Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 Уголовного кодекса — приготовление к преступлению и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 — незаконные производство или пересылка наркотических средств. Подозреваемых заключили под стражу.
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