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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о двух пострадавших при обстреле Шебекино

Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В результате пострадали двое: женщина получила осколочные ранения ног и поясницы, мужчина — минно-взрывную травму и также ранение поясницы.

Глава региона добавил, что в пяти многоквартирных домах повреждены остекления, входные группы и фасады. В четырех частных домах выбило окна, пострадали кровли, фасады и постройки во дворе. В одном из них также перебит электропровод. Кроме того, окна выбило в социальном и коммерческом зданиях. Повреждены четыре легковых автомобиля и «Газель» — она загорелась после попадания снаряда.

Гладков сообщил об обстреле Шебекино и еще четырех сел и поселков
Политика
Фото:Яндекс.Карты

Шебекино расположено менее чем в 5 км от границы с Харьковской областью Украины. Это ближайший к российско-украинской границе город Белгородской области. Он регулярно попадает под обстрелы. В частности, 17 августа из-за обстрела там пострадали три человека.

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Персоны
Белгородская область Шебекино Вячеслав Гладков обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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