Гладков сообщил о двух пострадавших при обстреле Шебекино
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В результате пострадали двое: женщина получила осколочные ранения ног и поясницы, мужчина — минно-взрывную травму и также ранение поясницы.
Глава региона добавил, что в пяти многоквартирных домах повреждены остекления, входные группы и фасады. В четырех частных домах выбило окна, пострадали кровли, фасады и постройки во дворе. В одном из них также перебит электропровод. Кроме того, окна выбило в социальном и коммерческом зданиях. Повреждены четыре легковых автомобиля и «Газель» — она загорелась после попадания снаряда.
Шебекино расположено менее чем в 5 км от границы с Харьковской областью Украины. Это ближайший к российско-украинской границе город Белгородской области. Он регулярно попадает под обстрелы. В частности, 17 августа из-за обстрела там пострадали три человека.
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