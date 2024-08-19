Гладков сообщил об обстреле Шебекино и еще четырех сел и поселков
В Белгородской области под обстрел попали несколько населенных пунктов, включая приграничный город Шебекино, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«Повторно обстрелян город Шебекино. Ранена женщина. Пострадавшая получила контузию легкой степени», — написал глава региона.
Повреждения при обстреле получили пять частных домовладений.
Село Байцуры Борисовского района атаковали два украинских дрона. Взрыв одного аппарата повредил частный дом, второго — легковой автомобиль.
Еще один дрон взорвался в поселке Октябрьский и повредил инфраструктурный объект связи.
В селе Тишанка при обстреле повреждения получили частный дом и линия электропередачи. Без электричества остались два села: Тишанка и Новое.
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