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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил об обстреле Шебекино и еще четырех сел и поселков

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В Белгородской области под обстрел попали несколько населенных пунктов, включая приграничный город Шебекино, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Повторно обстрелян город Шебекино. Ранена женщина. Пострадавшая получила контузию легкой степени», — написал глава региона.

Повреждения при обстреле получили пять частных домовладений.

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Фото:Сергей Булкин / Global Look Press


Село Байцуры Борисовского района атаковали два украинских дрона. Взрыв одного аппарата повредил частный дом, второго — легковой автомобиль.

Еще один дрон взорвался в поселке Октябрьский и повредил инфраструктурный объект связи.

В селе Тишанка при обстреле повреждения получили частный дом и линия электропередачи. Без электричества остались два села: Тишанка и Новое.

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Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел Шебекино
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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