Видео из пострадавшей после атаки дрона квартиры в ЖК Volga Sky в Саратове

Видео из пострадавшей после атаки дрона квартиры в ЖК Volga Sky

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Обломки сбитых беспилотников попали в многоэтажные дома в Саратове и Энгельсе утром 26 августа. Оба города находятся более чем в 700 км от границы с Украиной.

Так, повреждения были в жилом комплексе Volga Sky в Саратове и в доме на улице Пушкина в Энгельсе. Также были повреждены четыре частных дома. Они находятся в поселке Прибрежный в Энгельсском районе.

Во время атак дронов пострадали четыре человек. Одну женщину увези в больницу в тяжелом состоянии.