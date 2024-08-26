Видео из пострадавшей после атаки дрона квартиры в ЖК Volga Sky
Обломки сбитых беспилотников попали в многоэтажные дома в Саратове и Энгельсе утром 26 августа. Оба города находятся более чем в 700 км от границы с Украиной.
Так, повреждения были в жилом комплексе Volga Sky в Саратове и в доме на улице Пушкина в Энгельсе. Также были повреждены четыре частных дома. Они находятся в поселке Прибрежный в Энгельсском районе.
Во время атак дронов пострадали четыре человек. Одну женщину увези в больницу в тяжелом состоянии.
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