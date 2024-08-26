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Политика ,  
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Ким Чен Ын лично руководил испытаниями новых дронов. Видео

В КНДР опубликовали видео испытаний новых дронов под руководством Ким Чен Ына

Ким Чен Ын лично руководил испытаниями новых дронов. Видео
Video

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично руководил испытаниями новых беспилотников, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Там отметили, что новые дроны предназначены для поражения «любых целей на суше и море на различных дистанциях». ЦТАК пишет, что испытания прошли успешно — все аппараты «точно определили назначенную цель, поразили и уничтожили ее».

Ким Чен Ын призвал наращивать производство не только стратегических беспилотников-разведчиков и многоцелевых ударных аппаратов, но и дронов-камикадзе для нужд тактических пехотных подразделений. Он также отметил необходимость внедрять технологию искусственного интеллекта в новые дроны.

Ким Чен Ын передал погранвойскам 250 установок для новых ракет
Политика
Фото:KCNA / Reuters

КНДР регулярно проводит испытания нового вооружения. В конце марта в стране прошли испытания ядерного беспилотного катера подводного нападения «Хэир». Военные пояснили, что миссия оружия — секретно подплыть под водой к оперативной акватории и «произвести сверхмощное радиоактивное цунами подводным взрывом, чтобы разрушить и уничтожить группировки кораблей и ведущий оперативный порт противника».

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Ким Чен Ын КНДР Северная Корея испытания беспилотники
Чен Ын Ким фото

Чен Ын Ким

политик, глава Северной Кореи
8 января 1982 года
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