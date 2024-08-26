Ким Чен Ын лично руководил испытаниями новых дронов. Видео
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично руководил испытаниями новых беспилотников, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Там отметили, что новые дроны предназначены для поражения «любых целей на суше и море на различных дистанциях». ЦТАК пишет, что испытания прошли успешно — все аппараты «точно определили назначенную цель, поразили и уничтожили ее».
Ким Чен Ын призвал наращивать производство не только стратегических беспилотников-разведчиков и многоцелевых ударных аппаратов, но и дронов-камикадзе для нужд тактических пехотных подразделений. Он также отметил необходимость внедрять технологию искусственного интеллекта в новые дроны.
КНДР регулярно проводит испытания нового вооружения. В конце марта в стране прошли испытания ядерного беспилотного катера подводного нападения «Хэир». Военные пояснили, что миссия оружия — секретно подплыть под водой к оперативной акватории и «произвести сверхмощное радиоактивное цунами подводным взрывом, чтобы разрушить и уничтожить группировки кораблей и ведущий оперативный порт противника».
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