Ким Чен Ын лично руководил испытаниями новых дронов. Видео

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично руководил испытаниями новых беспилотников, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Там отметили, что новые дроны предназначены для поражения «любых целей на суше и море на различных дистанциях». ЦТАК пишет, что испытания прошли успешно — все аппараты «точно определили назначенную цель, поразили и уничтожили ее».

Ким Чен Ын призвал наращивать производство не только стратегических беспилотников-разведчиков и многоцелевых ударных аппаратов, но и дронов-камикадзе для нужд тактических пехотных подразделений. Он также отметил необходимость внедрять технологию искусственного интеллекта в новые дроны.

КНДР регулярно проводит испытания нового вооружения. В конце марта в стране прошли испытания ядерного беспилотного катера подводного нападения «Хэир». Военные пояснили, что миссия оружия — секретно подплыть под водой к оперативной акватории и «произвести сверхмощное радиоактивное цунами подводным взрывом, чтобы разрушить и уничтожить группировки кораблей и ведущий оперативный порт противника».