В первый день карибского карнавала в Лондоне полиция задержала 90 человек

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Лондонская полиция в первый день карибского карнавала в районе Ноттинг-Хилл задержала 90 человек, сообщило ведомство в соцсети Х.

Десять человек задержали из-за нападения на правоохранителей. «Нападению подверглись 15 полицейских. К счастью, никто из них не получил серьезных травм», — добавили в ведомстве.

Других правонарушителей задержали за хранение наркотиков, нападение, ограбление, нарушение общественного порядка и совершение насильственных действий сексуального характера.

Как пишет The Guardian, после нападений в первый день фестиваля в больницы попали три человека, один из них находится в тяжелом состоянии.

Ноттинг-Хиллский карнавал проводится ежегодно с 1966 года. Он создавался, чтобы объединить местную многонациональную общину и покончить с расовыми конфликтами.

В дни карнавала в Лондоне резко возрастает уровень насилия и число преступлений, в особенности совершенных с применением холодного оружия, а также связанных с употреблением и незаконным оборотом наркотиков. В 2023 году за два дня фестиваля полицейские задержали 275 человек.