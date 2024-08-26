 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В первый день карибского карнавала в Лондоне полиция задержала 90 человек

Фото: Alishia Abodunde / Getty Images
Фото: Alishia Abodunde / Getty Images

Лондонская полиция в первый день карибского карнавала в районе Ноттинг-Хилл задержала 90 человек, сообщило ведомство в соцсети Х.

Десять человек задержали из-за нападения на правоохранителей. «Нападению подверглись 15 полицейских. К счастью, никто из них не получил серьезных травм», — добавили в ведомстве.

Других правонарушителей задержали за хранение наркотиков, нападение, ограбление, нарушение общественного порядка и совершение насильственных действий сексуального характера.

Как пишет The Guardian, после нападений в первый день фестиваля в больницы попали три человека, один из них находится в тяжелом состоянии.

Полиция Лондона задержала более 370 человек на карнавале в Ноттинг-Хилле
Общество

Ноттинг-Хиллский карнавал проводится ежегодно с 1966 года. Он создавался, чтобы объединить местную многонациональную общину и покончить с расовыми конфликтами.

В дни карнавала в Лондоне резко возрастает уровень насилия и число преступлений, в особенности совершенных с применением холодного оружия, а также связанных с употреблением и незаконным оборотом наркотиков. В 2023 году за два дня фестиваля полицейские задержали 275 человек.

Курс Toncoin обвалился на 15% после задержания Павла Дурова

Что известно о задержании Павла Дурова во Франции

Ливанская группировка «Хезболла» и Израиль обменялись ударами

Холанд опередил Месси и Роналду по среднему количеству голов в XXI веке

Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль

Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой

Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре

Какое жилье за границей можно купить по цене однушки в Москве

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Лондон задержания карнавал полиция
Материалы по теме
Как проходит карнавал в Венеции. Фоторепортаж
Общество
После первого дня карнавала в Ноттинг-Хилле задержали более 80 человек
Общество
Как прошел карнавал в Рио-де-Жанейро. Фотогалерея
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 101,61 (-0,01) Инвестиции, 23 авг, 18:02 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 91,6 (+0,31) Инвестиции, 23 авг, 18:02
Видео из пострадавшей после атаки дрона квартиры в ЖК Volga SkyПолитика, 10:40
Индекс Мосбиржи подскочил на 3,7% на старте торговИнвестиции, 10:39
Последствия атаки дронов на жилой дом в Саратове. ВидеоПолитика, 10:35
Обман на собеседованиях и проблема каст: как собрать команду из ИндииPro, 10:35
Акции Мосбиржи выросли на 5% на фоне отчетности и общего отскока рынкаИнвестиции, 10:34
В первый день карибского карнавала в Лондоне полиция задержала 90 человекОбщество, 10:26
ФАС завела против крупнейшего издателя второе дело из-за цен на учебникиБизнес, 10:23
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Эксперты назвали ключевые уровни для цены криптовалюты ToncoinКрипто, 10:20
Жителя Омска задержали по делу о передаче Киеву данных о предприятии ОПКПолитика, 10:19
Власти открыли оперштабы после атаки дронов на ЖК Volga Sky в СаратовеПолитика, 10:17
На Украине после взрывов остановились поезда и водоснабжениеПолитика, 10:15
В СВР заявили о подготовке США к цветной революции в ГрузииПолитика, 10:00
План на миллиард: как привлечь венчурных инвесторов и стать «единорогом»Pro, 09:56
По всей Украине ввели экстренные отключения светаПолитика, 09:52