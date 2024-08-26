В первый день карибского карнавала в Лондоне полиция задержала 90 человек
Лондонская полиция в первый день карибского карнавала в районе Ноттинг-Хилл задержала 90 человек, сообщило ведомство в соцсети Х.
Десять человек задержали из-за нападения на правоохранителей. «Нападению подверглись 15 полицейских. К счастью, никто из них не получил серьезных травм», — добавили в ведомстве.
Других правонарушителей задержали за хранение наркотиков, нападение, ограбление, нарушение общественного порядка и совершение насильственных действий сексуального характера.
Как пишет The Guardian, после нападений в первый день фестиваля в больницы попали три человека, один из них находится в тяжелом состоянии.
Ноттинг-Хиллский карнавал проводится ежегодно с 1966 года. Он создавался, чтобы объединить местную многонациональную общину и покончить с расовыми конфликтами.
В дни карнавала в Лондоне резко возрастает уровень насилия и число преступлений, в особенности совершенных с применением холодного оружия, а также связанных с употреблением и незаконным оборотом наркотиков. В 2023 году за два дня фестиваля полицейские задержали 275 человек.
Курс Toncoin обвалился на 15% после задержания Павла Дурова
Что известно о задержании Павла Дурова во Франции
Ливанская группировка «Хезболла» и Израиль обменялись ударами
Холанд опередил Месси и Роналду по среднему количеству голов в XXI веке
Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль
Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой
Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре
Какое жилье за границей можно купить по цене однушки в Москве
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов