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После первого дня карнавала в Ноттинг-Хилле задержали более 80 человек

После первого дня карнавала в Ноттинг-Хилле полиция задержала более 80 человек

Лондонская полиция задержала 85 человек по итогам первого дня карнавала афро-карибской культуры в лондонском районе Ноттинг-Хилл. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на полицию.

Десять человек задержали из-за нападения на полицейских, других — за причинение ущерба, нарушение общественного порядка, хранение наркотиков и совершение насильственных действий сексуального характера.

Заместитель помощника лондонского комиссара Аде Аделекан, который возглавляет полицейскую группу на карнавале, сказал, что «атмосфера была в значительной степени добродушной и позитивной и подавляющее большинство людей получили приятный и безопасный опыт». Но «всегда найдутся те, кто воспользуется возможностью для совершения преступлений», добавил он. По его словам, ситуация в целом соответствовала ожиданиям полиции.

Ноттинг-Хиллский карнавал проводится ежегодно с 1966 года. Он создавался, чтобы объединить местную многонациональную общину и покончить с расовыми конфликтами. Поводом для начала первого карнавала стало убийство адвоката из Антигуа Келсо Кокрейн.

В прошлом году полиция задержала на карнавале 209 человек за причинение ущерба, нападение, хранение наркотиков и оружия. Кроме того, на мероприятии зарезали 21-летнего рэпера TKorStretch (настоящее имя Такайо Нембхард), 21 год. Две женщин подверглись сексуальному насилию.

Теги
Лондон полиция карнавал задержания
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