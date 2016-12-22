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Полиция Лондона задержала более 370 человек на карнавале в Ноттинг-Хилле
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Полиция Лондона задержала более 370 человек на карнавале в Ноттинг-Хилле
Общество, 09:21
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Полиция Лондона задержала более 370 человек на карнавале в Ноттинг-Хилле

На карнавале в Ноттинг-Хилле 27 августа полиция Лондона задержала 373 человека. Об этом сообщается на сайте Службы столичной полиции.

«В 36 случаях офицеры изъяли [у участников фестиваля] оружие, также были задержаны 373 человека», — отметил сотрудник лондонской полиции Дэйв Маскер.

Он рассказал, что накануне мероприятия были приняты особые меры безопасности. По словам представителя полиции, вечером в понедельник на карнавале один человек получил ножевое ранение. «Это был единственный серьезный инцидент за все время проведения фестиваля», — уточнил он.

Маскер добавил, что при исполнении служебных обязанностей на мероприятии пострадали 30 сотрудников полиции. Тем не менее он заключил, что, в целом, доволен результатами работы правоохранительных органов по обеспечению безопасности.

Ноттинг-Хиллский карнавал проводят ежегодно с 1966 года в течение двух дней в августе — воскресенье и «банковский понедельник». Основными участниками карнавала являются представители афрокарибской общины Великобритании.

Теги: Лондон , Полиция , задержание , карнавал
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