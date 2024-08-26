На Большой Никитской улице в Москве произошел провал грунта
В центре Москвы, на Большой Никитской улице, провалился грунт, там ограничили движение, сообщила столичная Госавтоинспекция.
«В связи с провалом грунта на улице Большая Никитская в районе дома 5 ограничено движение (от Романова до Никитского переулка)», — говорится в публикации. В ведомстве призвали водителей выбирать пути объезда.
Ранее, 18 июля, в Твери прорвало трубу горячего водоснабжения. В результате ЧП на проезжей части провалился грунт, в образовавшуюся яму попал легковой автомобиль с пассажирами. Спасатели, которые прибыли на место аварии, получили ожоги.
В начале июля в Барнауле прорвало трубу с кипятком, из-за чего образовалась яма, куда провалился припаркованный внедорожник.
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