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Общество ,  
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В Твери при прорыве трубы с кипятком пострадали два спасателя

МЧС: в Твери при прорыве трубы с кипятком пострадали два спасателя
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

При аварийно-спасательных работах на месте прорыва трубы горячего водоснабжения в Твери пострадали два сотрудника МЧС, сообщило ведомство в телеграм-канале.

В результате ЧП на проезжей части провалился грунт, в яму попал легковой автомобиль с пассажирами. На место прибыли спасатели — когда они подошли к машине, грунт начал разрушаться и на обочине.

«Один из спасателей упал в воду, его напарник получил ожоги, оказывая помощь», — говорится в сообщении.

Люди в автомобиле не пострадали, добавили в ведомстве.

По информации прокуратуры, прорыв и проседание дорожного покрытия произошли на улице Степанова 17 июля. Ведомство начало проверку инцидента и возбудило дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В Барнауле припаркованный внедорожник провалился в яму с кипятком. Видео
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В начале июля в Барнауле прорвало трубу с кипятком, из-за чего образовалась яма, куда провалился припаркованный внедорожник. В местном отделении Сибирской генерирующей компании прорыв трубы и провал грунта объяснили проведением гидравлических испытаний, в ходе которых удалось выявить повреждение трубы.

В январе мэрия Новосибирска сообщила о «дефекте» трубы диаметром 700 мм, из-за которого несколько улиц оказались затоплены кипятком. В результате ЧП пострадали 13 человек. 161 многоквартирный дом, восемь детских образовательных учреждений и шесть медицинских остались без отопления.

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Теги
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