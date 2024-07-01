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В Барнауле припаркованный внедорожник провалился в яму с кипятком. Видео

В Барнауле припаркованный автомобиль провалился в яму с кипятком

В Барнауле припаркованный внедорожник провалился в яму с кипятком. Видео
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Автомобиль на парковке провалился в яму с кипятком, которая образовалась из-за прорыва трубы в Барнауле, сообщили в местном отделении Сибирской генерирующей компании (СГК).

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Фото:МЧС России

1 июля на улице Попова в Барнауле прорвало трубу с кипятком. Из-за этого образовалась яма, куда провалился припаркованный внедорожник.

В СГК прорыв трубы и провал грунта объяснили проведением гидравлических испытаний, в ходе которых удалось выявить повреждение трубы.

«В результате автомобиль Jeep Cherokee провалился в образовавшуюся промоину, на месте работают спасатели по его эвакуации», — рассказали в компании. Пострадавших нет, уточнили в компании.

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Теги
Барнаул Алтайский край коммунальные службы внедорожник
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