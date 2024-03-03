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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о срыве ротации ВСУ под Угледаром

Минобороны: российские военные сорвали ротацию ВСУ под Угледаром
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Военная операция на Украине

Российские военные сорвали попытку ротации ВСУ под городом Угледар, сообщила пресс-служба группировки «Восток».

«Пресечены попытки противника провести ротацию военнослужащих в районе Угледара. Уничтожена инженерно-саперная группа в районе Червоного», — говорится в сообщении.

Угледар расположен примерно в 60 км к юго-западу от Донецка. Весной 2022 года российские военные взяли город под контроль, однако летом того же года Минобороны заявило, что позиции в Угледаре вновь занимают подразделения украинской армии. С того момента в окрестностях города продолжаются бои.

Кроме того, военнослужащие уничтожили 16 пунктов временной дислокации ВСУ, четыре пункта управления беспилотной авиации и склад боеприпасов.

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Фото:Минобороны России

29 февраля Минобороны сообщило, что российские военные на самолетах Су-25 поразили опорные пункты и бронетехнику ВСУ. Удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами С-13, которые также называют «Тулумбас». 

Минобороны сообщило о срыве ротации ВСУ под Угледаром
Минобороны сообщило о срыве ротации ВСУ под Угледаром

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Теги
Минобороны ВСУ ротация Украина ДНР
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