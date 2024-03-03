Минобороны сообщило о срыве ротации ВСУ под Угледаром
Российские военные сорвали попытку ротации ВСУ под городом Угледар, сообщила пресс-служба группировки «Восток».
«Пресечены попытки противника провести ротацию военнослужащих в районе Угледара. Уничтожена инженерно-саперная группа в районе Червоного», — говорится в сообщении.
Угледар расположен примерно в 60 км к юго-западу от Донецка. Весной 2022 года российские военные взяли город под контроль, однако летом того же года Минобороны заявило, что позиции в Угледаре вновь занимают подразделения украинской армии. С того момента в окрестностях города продолжаются бои.
Кроме того, военнослужащие уничтожили 16 пунктов временной дислокации ВСУ, четыре пункта управления беспилотной авиации и склад боеприпасов.
29 февраля Минобороны сообщило, что российские военные на самолетах Су-25 поразили опорные пункты и бронетехнику ВСУ. Удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами С-13, которые также называют «Тулумбас».
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