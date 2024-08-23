В Энергодаре возникла проблема с водоснабжением из-за обстрелов
В результате массированного обстрела в Энергодаре — городе-спутнике Запорожской АЭС — произошли перебои с водоснабжением, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов.
По словам Рогова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе атаки попали по линии водоснабжения.
«Подача воды будет возобновлена после окончания ремонтных работ аварийными бригадами», — написал он.
Проблемы с доступом к воде решат к утру 23 августа, отметил Рогов.
В середине августа ВСУ нанесли удары по прибрежной зоне Энергодара, в городе зафиксировали минимум шесть прилетов. По словам сенатора от Запорожской области Дмитрия Рогозина, артиллерийский обстрел начался вечером в районе Запорожской ТЭС. «Бьют кассетами», — добавил он.
В июле в Энергодаре из-за обстрела нарушилось электроснабжение.
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