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Политика ,  
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Более 100 человек погибли при нападении боевиков в Буркина-Фасо

Фото: Stephan Dreyer / Shutterstock
Фото: Stephan Dreyer / Shutterstock

В Буркина-Фасо более 100 человек погибли и 140 пострадали в результате нападения боевиков, сообщает радиостанция RFI со ссылкой на источники в органах безопасности.

Атака произошла в департаменте Барсалогу, точное число жертв неизвестно: RFI утверждает, что убиты от 100 до 200 человек.

Среди погибших есть мирные жители и военнослужащие. Несколько солдат также числятся пропавшими без вести. Кроме этого нападавшие забрали с собой оружие, в том числе военную машину скорой помощи.

По данным источника радиостанции, местные жители в момент нападения выполняли приказ властей — они должны были рыть окопы, чтобы остановить продвижение террористических групп. Именно во время работ террористы открыли огонь «во всех направлениях».

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Буркина-Фасо пытается сдержать атаки радикальных джихадистов, которые продолжаются с 2015 года. В стране в 2022 году прошло два госпереворота, страну возглавляет хунта во главе с капитаном Ибрагимом Траоре. В апреле 2023-го в стране объявили всеобщую мобилизацию.

О еще одной попытке свергнуть власть сообщили осенью 2023 года.

В стране нередко совершаются террористические атаки. Так, в марте 2024 года боевики убили в трех деревнях на севере Буркина-Фасо около 170 жителей.

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