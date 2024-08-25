Минобороны опубликовало кадры уничтожения РСЗО «Град» в Курской области

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Российские военные уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град» в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны России в телеграм-канале.

«В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие выявили движение РСЗО «Град» ВСУ в приграничном районе Курской области <...> В результате точного удара артиллерией группировки войск «Север» боевая машина РСЗО «Град» ВСУ была уничтожена», — говорится в сообщении.

Накануне ведомство сообщило о поражении танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) боеприпасом «Ланцет» в Курской области.

Бои на приграничных территориях Курской области продолжаются с утра 6 августа. К 12 августа под контролем украинских военных оказались 28 населенных пунктов в регионе. По данным на 22 августа, из региона уехали 133 тыс. человек, еще около 20 тыс. остаются в приграничных зонах.

По данным Минобороны, почти за три недели с начала боев в Курской области Украина потеряла 5,8 тыс. своих военнослужащих. Кроме того, были утрачены 72 украинских танка, 31 боевая машина пехоты, 58 бронетранспортеров и так далее.