Глава Минцифры Казахстана поддержал Дурова после задержания
Глава Минцифры Республики Казахстан Жаслан Мадиев поддержал основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, которого задержали во Франции.
«Хочу выразить поддержку Павлу Дурову и команде Telegram в связи с недавними событиями <...> надеемся на скорейшее разрешение этой ситуации», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).
Кроме того, Мадиев подчеркнул, что у Минцифры сложился положительный опыт взаимодействия с командой Telegram. Совместно они «не раз успешно и оперативно решали вопросы, связанные с утечкой персональных данных, борьбой с наркотрафиком и пресечением других незаконных действий в мессенджере».
В Казахстане Telegram — самый популярный мессенджер, которым пользуются более 12 миллионов человек, что показывает его значимость для страны, подчеркнул глава Минцифры.
Накануне Дурова задержали сотрудники правоохранительных органов Франции в аэропорту Ле-Бурже, куда тот прилетел на частном самолете из Азербайджана.
Власти Франции считают Дурова соучастником незаконной деятельности в мессенджере Telegram из-за недостаточной, по их мнению, модерации и отказа сотрудничать с властями, сообщал телеканал TF1. Предпринимателю, у которого также есть гражданство Франции, грозит до 20 лет лишения свободы. По данным телеканала, судебное заседание по избранию меры пресечения должно состояться 25 августа.
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