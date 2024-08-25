Глава Минцифры Казахстана поддержал Дурова после задержания

Минцифры Казахстана поддержало Дурова и рассказало о сотрудничестве с ним

Павел Дуров и Жаслан Мадиев (Фото: Zhaslan Madiyev / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Глава Минцифры Республики Казахстан Жаслан Мадиев поддержал основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, которого задержали во Франции.

«Хочу выразить поддержку Павлу Дурову и команде Telegram в связи с недавними событиями <...> надеемся на скорейшее разрешение этой ситуации», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Кроме того, Мадиев подчеркнул, что у Минцифры сложился положительный опыт взаимодействия с командой Telegram. Совместно они «не раз успешно и оперативно решали вопросы, связанные с утечкой персональных данных, борьбой с наркотрафиком и пресечением других незаконных действий в мессенджере».

В Казахстане Telegram — самый популярный мессенджер, которым пользуются более 12 миллионов человек, что показывает его значимость для страны, подчеркнул глава Минцифры.

Накануне Дурова задержали сотрудники правоохранительных органов Франции в аэропорту Ле-Бурже, куда тот прилетел на частном самолете из Азербайджана.

Власти Франции считают Дурова соучастником незаконной деятельности в мессенджере Telegram из-за недостаточной, по их мнению, модерации и отказа сотрудничать с властями, сообщал телеканал TF1. Предпринимателю, у которого также есть гражданство Франции, грозит до 20 лет лишения свободы. По данным телеканала, судебное заседание по избранию меры пресечения должно состояться 25 августа.