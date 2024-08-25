Отец Дурова сообщил, что случайно узнал о задержании сына

Павел Дуров (Фото: Global Look Press)

Валерий Дуров сообщил РЕН ТВ, что узнал о задержании сына, основателя Telegram Павла Дурова, недавно и случайно.

«Случайно узнал недавно, мне нечего добавить. Я не в курсе», — сказал отец Дурова.

Основатель Telegram был задержан 24 августа сотрудниками правоохранительных органов Франции в аэропорту Ле-Бурже, куда тот прилетел на частном самолете из Азербайджана.

По данным телеканала TF1, Франция считает Дурова соучастником незаконной деятельности в Telegram из-за недостаточной, по их мнению, модерации и отказа сотрудничать с властями. Ему могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом, наркотиками, мошенничеством, преступлениями против детей. Российскому предпринимателю, у которого также есть гражданство Франции, грозит до 20 лет лишения свободы.

По информации LCI, судебное заседание должно состояться 25 августа. Источник телеканала назвал решение Дурова прилететь во Францию ошибкой: он знал, что является персоной нон грата в этой стране.