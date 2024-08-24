Дуда заявил о применении ВСУ польских танков в Курской области

Украина использует в Курской области танки польского производства PT-91 Twardy — модернизированные Т-72. За время боев в регионе, по данным российского Минобороны, ВСУ потеряли более 70 танков

Польские танки PT-91 Twardy на огневой позиции во время военных учений в Ожише, Польша (Фото: Tomasz Waszczuk / EPA / ТАСС)

Украина использует в боевых действиях в Курской области польские танки PT-91 Twardy, заявил президент Польши Анджей Дуда, прибывший в Киев на празднование Дня независимости Украины.

«PT-91 Twardy, доставленный нами больше года назад из Польши, теперь защищают Украину на полях сражений в Курской области, где Украина сегодня показывает, что у нее есть силы <...> контратаковать», — сказал он (цитата по wPolityce).

PT-91 Twardy — это модернизированный танк Т-72, его оснастили новой системой управления огнем с высококачественной оптикой, заменили двигатель для повышения скорости и трансмиссию, добавили броню польского производства Erawa. Он вооружен 125-мм пушкой.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о передаче Киеву этих танков в июле 2022-го, но тогда он не уточнил, сколько их было. В январе 2023-го он анонсировал поставку 60 таких танков. Тоже самое объявил затем и Дуда, который добавил, что на тот момент Киев получил от Варшавы около 250 танков типа Т-72, то есть в это число входили и Twardy.

Минобороны России не сообщало об уничтожении таких танков. За время операции российских сил в Курской области Украина лишилась 71 танка.

По информации портала Defence24, ВСУ использовали в Курской области не только танки польского производства: но еще бронетранспортеры Rosomak и самоходные артиллерийские установки Krab.

Военные действия в Курской области продолжаются с 6 августа. Российское Минобороны сообщало об уничтожении используемой ВСУ в этом регионе и в соседней Сумской области западной техники. Среди них 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS (обе американские), бронетранспортеры М113 и боевые машины пехоты «Bradley» (тоже американские) и т. д.