Дуда заявил о применении ВСУ польских танков в Курской области
Украина использует в боевых действиях в Курской области польские танки PT-91 Twardy, заявил президент Польши Анджей Дуда, прибывший в Киев на празднование Дня независимости Украины.
«PT-91 Twardy, доставленный нами больше года назад из Польши, теперь защищают Украину на полях сражений в Курской области, где Украина сегодня показывает, что у нее есть силы <...> контратаковать», — сказал он (цитата по wPolityce).
PT-91 Twardy — это модернизированный танк Т-72, его оснастили новой системой управления огнем с высококачественной оптикой, заменили двигатель для повышения скорости и трансмиссию, добавили броню польского производства Erawa. Он вооружен 125-мм пушкой.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о передаче Киеву этих танков в июле 2022-го, но тогда он не уточнил, сколько их было. В январе 2023-го он анонсировал поставку 60 таких танков. Тоже самое объявил затем и Дуда, который добавил, что на тот момент Киев получил от Варшавы около 250 танков типа Т-72, то есть в это число входили и Twardy.
Минобороны России не сообщало об уничтожении таких танков. За время операции российских сил в Курской области Украина лишилась 71 танка.
По информации портала Defence24, ВСУ использовали в Курской области не только танки польского производства: но еще бронетранспортеры Rosomak и самоходные артиллерийские установки Krab.
Военные действия в Курской области продолжаются с 6 августа. Российское Минобороны сообщало об уничтожении используемой ВСУ в этом регионе и в соседней Сумской области западной техники. Среди них 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS (обе американские), бронетранспортеры М113 и боевые машины пехоты «Bradley» (тоже американские) и т. д.
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