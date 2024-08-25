 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Задержание Павла Дурова ,  
0 

Захарова напомнила, как западные НПО требовали не мешать работе Telegram

Сюжет
Задержание Павла Дурова

Представитель МИД Мария Захарова напомнила о западных неправительственных оранизациях (НПО), которые в 2018 году требовали от российских властей «прекратить создавать препоны» в работе Telegram.

Она привела список из 26 НПО, осудивших решение российского суда заблокировать мессенджер, когда в силу вступил закон Яровой о хранении сообщений и интернет-трафика пользователей.

Захарова задалась вопросом, выступят ли теперь западные организации в защиту арестованного во Франции основателя Telegram Павла Дурова. Она подчеркнула, что, когда у российских властей были претензии, «Дуров все это время оставался на свободе, продолжая развивать Telegram».

Кроме того, представитель МИД заявила, что российские дипломаты уже включились в работу по делу о задержании. «Напоминать нашим дипломатам об их функциональных обязанностях нет необходимости», — добавила Захарова.

Клишас иронично назвал арест Дурова «борьбой за свободу слова»
Политика

Дурова задержали в парижском аэропорту в субботу, 24 июня, когда он прилетел из Азербайджана. В связи с тем, что мессенджер отказывался сотрудничать с силовиками, а также внедрил обмен криптовалютой и обеспечивал анонимное общение, предпринимателя обвинили в пособничестве терроризму, педофилии, наркоторговле, и других преступлениях.

Об осуждении решения французского правительства заявили в том числе предприниматель Илон Маск и журналист Такер Карлсон. Миллиардер назвал произошедшее очень убедительной рекламой первой поправки к американской Конституции, которая гарантирует свободу слова. Карлсон связал задержание с отказом «цензурировать правду по приказу правительств и спецслужб».

В февральском интервью у Карлсона миллиардер рассказал, что перевез центральный офис в Дубай из-за внимания со стороны ФБР. Ведомство желало узнать детали о работе Telegram.

Муфтий выступил против переговоров с захватчиками в волгоградской колонии

Футболист «Зенита» перешел в английский клуб

Моди заявил Зеленскому о готовности лично внести вклад в достижение мира

«Манчестер Сити» объявил о возвращении Илкая Гюндогана из «Барселоны»

Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль

Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой

Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре

Киану Ривз подписал контракт с хоккейным клубом

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Мария Захарова МИД Франция Павел Дуров
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
Материалы по теме
Маск предрек «казни в Европе за лайки» после задержания Дурова
Бизнес
Такер Карлсон объяснил арест Дурова отказом «цензурировать правду»
Общество
Что известно о задержании Павла Дурова в Париже
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 101,61 (-0,01) Инвестиции, 23 авг, 18:02 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 91,6 (+0,31) Инвестиции, 23 авг, 18:02
Захарова напомнила, как западные НПО требовали не мешать работе TelegramПолитика, 03:49
В Южной Каролине проведут первую за 13 лет смертную казньОбщество, 03:22
Пять человек погибли в белгородском поселке Ракитное при ударе ВСУПолитика, 03:17
Во Франции арестовали подозреваемого в подрыве синагогиОбщество, 02:46
Маск предрек «казни в Европе за лайки» после задержания ДуроваБизнес, 02:44
Клишас иронично назвал арест Дурова «борьбой за свободу слова»Политика, 02:13
Журналист сообщил, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во ФранцииОбщество, 02:01
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
МИД сообщил о принятии «необходимых шагов» после задержания ДуроваПолитика, 01:31
Такер Карлсон объяснил арест Дурова отказом «цензурировать правду»Общество, 01:24
Биография Павла Дурова от «ВКонтакте» до Telegram и ареста по Франции01:14
Даванков обратился к Лаврову из-за задержания Дурова во ФранцииПолитика, 00:51
Суд во Франции рассмотрит арест Павла ДуроваОбщество, 00:45
Что известно о задержании Павла Дурова в ПарижеТехнологии и медиа, 00:37
TF1 узнал, что на Дурова во Франции был ордер на обыскОбщество, 00:35