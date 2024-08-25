Захарова напомнила, как западные НПО требовали не мешать работе Telegram

Представитель МИД Мария Захарова напомнила о западных неправительственных оранизациях (НПО), которые в 2018 году требовали от российских властей «прекратить создавать препоны» в работе Telegram.

Она привела список из 26 НПО, осудивших решение российского суда заблокировать мессенджер, когда в силу вступил закон Яровой о хранении сообщений и интернет-трафика пользователей.

Захарова задалась вопросом, выступят ли теперь западные организации в защиту арестованного во Франции основателя Telegram Павла Дурова. Она подчеркнула, что, когда у российских властей были претензии, «Дуров все это время оставался на свободе, продолжая развивать Telegram».

Кроме того, представитель МИД заявила, что российские дипломаты уже включились в работу по делу о задержании. «Напоминать нашим дипломатам об их функциональных обязанностях нет необходимости», — добавила Захарова.

Дурова задержали в парижском аэропорту в субботу, 24 июня, когда он прилетел из Азербайджана. В связи с тем, что мессенджер отказывался сотрудничать с силовиками, а также внедрил обмен криптовалютой и обеспечивал анонимное общение, предпринимателя обвинили в пособничестве терроризму, педофилии, наркоторговле, и других преступлениях.

Об осуждении решения французского правительства заявили в том числе предприниматель Илон Маск и журналист Такер Карлсон. Миллиардер назвал произошедшее очень убедительной рекламой первой поправки к американской Конституции, которая гарантирует свободу слова. Карлсон связал задержание с отказом «цензурировать правду по приказу правительств и спецслужб».

В февральском интервью у Карлсона миллиардер рассказал, что перевез центральный офис в Дубай из-за внимания со стороны ФБР. Ведомство желало узнать детали о работе Telegram.