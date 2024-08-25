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Задержание Павла Дурова ,  
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Клишас иронично назвал арест Дурова «борьбой за свободу слова»

Сюжет
Задержание Павла Дурова

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировао арест основателя Telegram Павла Дурова в Париже.

«Французы продолжают свою борьбу за «свободу слова» и «европейские ценности», — написал он в своем телеграм-канале.

Дурова задержали в аэропорту в Париже вскоре после приземления самолета. Жандармерия считает бизнесмена соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за недостаточной модерации в Telegram и сотрудничества с властями. Судебное заседание пройдет 25 августа.

Журналист сообщил, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции
Общество
Павел Дуров

Американский журналист Такер Карлсон объяснил арест Дурова отказом «цензурировать правду». Он подчеркнул, что, несмотря на то, что в России правительство попыталось взять под контроль Telegram, Дурова арестовала западная страна, союзник администрации Байдена.

По сообщению французского телеканала TF1, власти страны надеются, что этот арест усилит давление на другие европейские страны и позволит получить доступ к зашифрованной переписке в делах о терроризме.

Журналист сообщил, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции
Общество
Павел Дуров

МИД заявил, что российское посольство во Франции сразу после задержания Дурова предприняло необходимые действия по прояснению ситуации вокруг задержания. Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой призвать Францию освободить бизнесмена.

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Павел Дуров Андрей Клишас Франция свобода слова
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Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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МИД сообщил о принятии «необходимых шагов» после задержания Дурова
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Такер Карлсон объяснил арест Дурова отказом «цензурировать правду»
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