Клишас иронично назвал арест Дурова «борьбой за свободу слова»

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировао арест основателя Telegram Павла Дурова в Париже.

«Французы продолжают свою борьбу за «свободу слова» и «европейские ценности», — написал он в своем телеграм-канале.

Дурова задержали в аэропорту в Париже вскоре после приземления самолета. Жандармерия считает бизнесмена соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за недостаточной модерации в Telegram и сотрудничества с властями. Судебное заседание пройдет 25 августа.

Американский журналист Такер Карлсон объяснил арест Дурова отказом «цензурировать правду». Он подчеркнул, что, несмотря на то, что в России правительство попыталось взять под контроль Telegram, Дурова арестовала западная страна, союзник администрации Байдена.

По сообщению французского телеканала TF1, власти страны надеются, что этот арест усилит давление на другие европейские страны и позволит получить доступ к зашифрованной переписке в делах о терроризме.

МИД заявил, что российское посольство во Франции сразу после задержания Дурова предприняло необходимые действия по прояснению ситуации вокруг задержания. Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой призвать Францию освободить бизнесмена.