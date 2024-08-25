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Задержание Павла Дурова ,  
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Такер Карлсон объяснил арест Дурова отказом «цензурировать правду»

Сюжет
Задержание Павла Дурова

Арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции — предупреждение для тех, кто отказывается «цензурировать правду по приказу правительств и спецслужб», заявил американский журналист Такер Карлсон на своей странице в Х

«Павел Дуров уехал из России, когда правительство попыталось взять под контроль Telegram. Но в конце концов не Путин арестовал его за то, что он позволил обществу пользоваться свободой слова. Его арестовала западная страна, союзник администрации Байдена. <...> На ранее свободный мир стремительно опускается тьма», — написал Карлcон.

В феврале 2024 года Дуров дал американскому журналисту интервью в Дубае, где располагается главный офис Telegram. По словам бизнесмена, одной из причин переезда в ОАЭ стало пристальное внимание ФБР и служб безопасности, которые «хотели деталей» о работе мессенджера. Дуров считал, что такое сотрудничество противоречило бы принципам компании, выступающей за приватность.

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Политика

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от партии «Новые люди» заявил, что задержание Дурова может иметь политические основания и быть попыткой получить доступ к информации пользователей мессенджера.

Он призвал главу МИД России Сергея Лаврова выступить с призывом к французским властям освободить Павла Дурова из-под стражи.

24 августа Дурова задержали в аэропорту в Париже вскоре после приземления самолета бизнесмена. У силовиков был ордер на обыск от Национального управления судебной полиции Франции. Жандармерия считает Дурова соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за недостаточной модерации в Telegram и сотрудничества с властями. Судебное заседание пройдет 25 августа.

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Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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