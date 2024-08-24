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Военная операция на Украине ,  
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Число пострадавших от обстрелов жителей Курской области выросло до 201

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Военная операция на Украине

В Курской области число пострадавших из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до 201 сообщила пресс-служба регионального правительства в телеграм-канале.

Среди них 10 детей.

Накануне пресс-служба сообщала 195 обратившихся за медицинской помощью жителях региона. Сейчас в медучреждениях находятся 77 человек, в том числе два ребенка.

В правительстве добавили, что сейчас в 94 пунктах временного размещения (ПВР) в Курской области находится почти семь тыс. человек, в том числе около 1,5 тыс. детей. В ПВР эвакуированным оказывают медицинскую, психологическую и юридическую помощь. Кроме того, специалисты органов власти помогают восстановить документы и оформить выплаты.

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С утра 6 августа в Курской области продолжаются боевые действия с вооруженными силами Украины. По данным на 22 августа, из региона уехали 133 тыс. человек, еще около 20 тыс. остаются в приграничных зонах. 24 августа замдиректора департамента информационной политики МЧС Артем Шаров сообщил, что из приграничных районов Курской области за сутки эвакуировали около 3,2 тыс. человек.

Президент Владимир Путин 22 августа поддержал предложение автоматически выплачивать 15 тыс. руб. жителям, покинувшим зону боевых действий в Курской области.

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