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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области седьмой раз за день объявили ракетную опасность

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Военная операция на Украине

Ракетную опасность в Курской области объявили в седьмой раз за день, сигнал тревоги действовал пять минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Ранее в субботу, 24 августа, ракетную опасность объявляли в 22:23 мск, в 18:18 мск (действовала 33 минуты), в 17:15 мск (46 минут), в 15:59 мск (17 минут), в 10:39 мск (восемь минут), в 9:46 мск (44 минуты).

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Фото:Вячеслав Ратинский / Reuters

В Курской области боевые действия продолжаются с утра 6 августа. Врио губернатора Алексей Смирнов признавал, что Украине удалось установить контроль над 28 населенными пунктами. К 22 августа из приграничных районов выехали 133 тыс. человек, остаются еще около 20 тыс.

В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. В приграничных районах созданы группировки «Белгород», «Курск» и «Брянск».

«Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты», — говорил президент Владимир Путин.

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Курская область Алексей Смирнов ракетная опасность
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