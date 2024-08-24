Роскомнадзор в третий раз внес сайт Steam в реестр запрещенных

Роскомнадзор внес сайт игрового сообщества Steam в реестр сайтов, содержащих запрещенную на территории России информацию, следует из данных на сайте ведомства.

Причину включения в список ведомство не указывает. В реестр игровую площадку включают в третий раз.

Steam включает в себя площадку для общения геймеров и магазин видеоигр. Также у Steam есть свое приложение-клиент, которое дублирует функции сайта и позволяет устанавливать видеоигры на устройства. Площадка принадлежит американской компании Valve Corp., которая изначально создавала его для продвижения игр своего производства, включая игры из серий Half-Life и Counter Strike.

Первый раз площадка попала в реестр в 2015 году. Тогда представитель ведомства Вадим Ампелонский заявил, что на сайте опубликованы 20 причин употреблять наркотические средства.

Второй раз в реестр сайт внесли в феврале 2024 года. В Роскомнадзоре отметили, что решение приняли из-за распространения ресурсом информации о способах изготовления наркотических средств. Затем его убрали из реестра после исполнения требования регулятора.