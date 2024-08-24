Житель белгородского поселка получил ожог после атаки дрона

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник над поселком Вейделевка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В результате атаки есть один пострадавший — мужчина получил ожог, ему оказали помощь на месте происшествия. Кроме того, в трех квартирах многоквартирного дома выбило окна. Гладков добавил, что повреждены остекление и ограждение социального объекта, а также одна машина.

Приграничные регионы, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны Украины. Ранее ночью в результате атаки дрона на поселок Малиновка Белгородского района мужчина получил осколочные ранения межреберья и бедра.