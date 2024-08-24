Житель белгородского поселка получил ожог после атаки дрона
Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник над поселком Вейделевка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В результате атаки есть один пострадавший — мужчина получил ожог, ему оказали помощь на месте происшествия. Кроме того, в трех квартирах многоквартирного дома выбило окна. Гладков добавил, что повреждены остекление и ограждение социального объекта, а также одна машина.
Приграничные регионы, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны Украины. Ранее ночью в результате атаки дрона на поселок Малиновка Белгородского района мужчина получил осколочные ранения межреберья и бедра.
Муфтий выступил против переговоров с захватчиками в волгоградской колонии
Футболист «Зенита» перешел в английский клуб
Моди заявил Зеленскому о готовности лично внести вклад в достижение мира
«Манчестер Сити» объявил о возвращении Илкая Гюндогана из «Барселоны»
Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль
Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой
Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре
Киану Ривз подписал контракт с хоккейным клубом
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов