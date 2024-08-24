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Военная операция на Украине ,  
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Житель Белгородской области получил ранение в результате атаки дрона

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В Белгородской области мужчина пострадал в результате удара БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В селе Никольское беспилотник атаковал легковой автомобиль. Пострадал водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой правого плеча попутным транспортом доставили в городскую больницу № 2 Белгорода», — написал глава области.

Пострадавшему оказали помощь, лечение он будет проходить амбулаторно. У его машины повреждены окна, кузов и колеса.

Житель белгородского поселка получил ожог после атаки дрона
Политика

Приграничные регионы, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны Украины. 24 августа над поселком Вейделевка силы противовоздушной обороны сбили беспилотник. В результате атаки мужчина получил ожог, ему оказали помощь на месте.

В трех квартирах многоквартирного дома в поселке выбило окна. Повреждены остекление и ограждение социального объекта, а также одна машина.

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Белгородская область Военная операция на Украине Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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