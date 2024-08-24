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Общество ,  
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Полиция направила вертолет на поиски напавшего на людей в Германии

Фото: Christoph Reichwein / dpa / Global Look Press
Фото: Christoph Reichwein / dpa / Global Look Press

Неизвестного, который совершил нападение с ножом в городе Золинген в Германии, еще ищут, сообщает Bild со ссылкой на полицию.

«Нападавший наносил случайные удары ножом по людям. <...> Множество людей ищут злоумышленника, мы очень хотим задержать преступника», — заявил главный инспектор полиции.

По данным The Gardian, полиция направила вертолет на поиски нападавшего.

Неизвестный напал с ножом на людей в Германии во время 650-летия города
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Фото:Dean Mouhtaropoulos / Bongarts / Getty Images

Нападение произошло около 21:45 (22:45 мск) 23 августа во время празднования 650-летия Золингена (расположен в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия). Тогда издание Solinger Tageblatt сообщало, что по меньшей мере три человек погибли, еще четверо получили ранения.

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