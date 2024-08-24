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Реакция президента Ботсваны на найденный алмаз в 2492 карата. Видео

Реакция президента Ботсваны на найденный алмаз в 2492 карата. Видео
Video

Президенту Ботсваны Мокгвитси Масиси показали найденный в стране алмаз в 2492 карата (498,4 грамма), сообщает Sky News.

Ранее канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond Corporation сообщила об обнаружении на руднике Карове в центральной части Ботсваны полукилограммового драгоценного камня. Алмаз стал вторым по размеру среди всех когда-либо найденных людьми и самым большим среди существующих сейчас.

На кадрах демонстрации алмаза президент Ботсваны сидел с закрытыми глазами, ему на руки положили драгоценный камень. Масиси открыл глаза и сильно удивился.

В Африке нашли второй по размерам в истории человечества алмаз
Общество
Фото:LucaraDiamond / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

«Что?! Ого! Это ошеломляет», — сказал политик.

Последний раз аналогичный камень находили в Ботсване в 2016 году, однако алмаз был меньше по размеру. Его обнаружили в той же шахте Карове и продали за $63 млн.

В Африке нашли второй по размерам в истории человечества алмаз
Общество
Фото:LucaraDiamond / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Больше найденного в Ботсване алмаза был только драгоценный камень «Куллинан», найденный в 1905 году в Южной Африке. Его вес был 3106,75 карата или 621,35 грамма. Но этот камень в начале XX века расколот более чем на сотню частей.

Крупнейший из ограненных осколков «Куллинана» — бриллиант «Большая звезда Африки» — весит 530,2 карата и украшает хранящийся в британском Тауэре скипетр короля Эдуарда VII.

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Теги
Ботсвана алмазы драгоценный камень
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