Реакция президента Ботсваны на найденный алмаз в 2492 карата. Видео
Президенту Ботсваны Мокгвитси Масиси показали найденный в стране алмаз в 2492 карата (498,4 грамма), сообщает Sky News.
Ранее канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond Corporation сообщила об обнаружении на руднике Карове в центральной части Ботсваны полукилограммового драгоценного камня. Алмаз стал вторым по размеру среди всех когда-либо найденных людьми и самым большим среди существующих сейчас.
На кадрах демонстрации алмаза президент Ботсваны сидел с закрытыми глазами, ему на руки положили драгоценный камень. Масиси открыл глаза и сильно удивился.
«Что?! Ого! Это ошеломляет», — сказал политик.
Последний раз аналогичный камень находили в Ботсване в 2016 году, однако алмаз был меньше по размеру. Его обнаружили в той же шахте Карове и продали за $63 млн.
Больше найденного в Ботсване алмаза был только драгоценный камень «Куллинан», найденный в 1905 году в Южной Африке. Его вес был 3106,75 карата или 621,35 грамма. Но этот камень в начале XX века расколот более чем на сотню частей.
Крупнейший из ограненных осколков «Куллинана» — бриллиант «Большая звезда Африки» — весит 530,2 карата и украшает хранящийся в британском Тауэре скипетр короля Эдуарда VII.
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