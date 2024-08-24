Минобороны опубликовало видео поражения танка ВСУ «Ланцетом»

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Российские военные уничтожили танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) боеприпасом «Ланцет» в Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Военнослужащие группировки войск «Север» нашли танк в лесистой местности в приграничном районе региона.

«Ланцет» — беспилотный боеприпас, разработанный российской компанией ZALA. Впервые «Ланцет» был представлен в июне 2019 года во время военной выставки «Армия-2019». Предназначен для поражения наземной техники и других важных целей на переднем крае и в ближнем тылу противника.

Ранее ведомство сообщило, что российские военные сорвали попытки атак украинских сил в направлении сел Комаровка и Кремяное Кореневского района Курской области, а также отразили атаки штурмовых групп в направлении села Борки и близлежащей деревни Спальное, сел Малая Локня и Черкасское Поречное.

В результате боевых действий ВСУ потеряли 60 человек, один танк, семь боевых бронированных машин и два автомобиля. Десять украинцев сдались в плен.

Бои на приграничных территориях Курской области продолжаются с утра 6 августа. К 12 августа под контролем украинских военных оказались 28 населенных пунктов в регионе. ТАСС сообщил о 31 погибшем в области из-за атаки ВСУ. По данным на 22 августа, из региона уехали 133 тыс. человек, еще около 20 тыс. остаются в приграничных зонах.