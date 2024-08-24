Власти сообщили о продолжающейся детонации под Воронежем после атаки БПЛА

Фото: МЧС России

Детонация «взрывоопасных объектов» после атаки БПЛА продолжается в Острогожском районе Воронежской области, сообщил в соцсети «ВКонтакте» глава района Сергей Хорошилов.

«Прошу соблюдать спокойствие, быть максимально осторожными и соблюдать все требования служб безопасности. Ситуация под контролем, необходимые силы и средства задействованы», — написал Хорошилов.

Губернатор области Александр Гусев сообщил о детонации «взрывоопасных объектов» 24 августа в 3:46 мск.

В ночь на 24 августа Гусев предупредил жителей области об угрозе атаки дронов. Силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы было сбито и подавлено несколько беспилотников. По предварительной информации, пострадали две женщины, одна была госпитализирована в тяжелом состоянии.

В результате падения обломков дронов в Воронежской области возник пожар, «вызвавший детонацию взрывоопасных объектов», сообщил губернатор. В Острогожском районе на территории трех поселений ввели режим ЧС для ликвидации последствий пожара и детонации «взрывоопасных объектов» в результате атаки БПЛА.