Власти сообщили о продолжающейся детонации под Воронежем после атаки БПЛА
Детонация «взрывоопасных объектов» после атаки БПЛА продолжается в Острогожском районе Воронежской области, сообщил в соцсети «ВКонтакте» глава района Сергей Хорошилов.
«Прошу соблюдать спокойствие, быть максимально осторожными и соблюдать все требования служб безопасности. Ситуация под контролем, необходимые силы и средства задействованы», — написал Хорошилов.
Губернатор области Александр Гусев сообщил о детонации «взрывоопасных объектов» 24 августа в 3:46 мск.
В ночь на 24 августа Гусев предупредил жителей области об угрозе атаки дронов. Силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы было сбито и подавлено несколько беспилотников. По предварительной информации, пострадали две женщины, одна была госпитализирована в тяжелом состоянии.
В результате падения обломков дронов в Воронежской области возник пожар, «вызвавший детонацию взрывоопасных объектов», сообщил губернатор. В Острогожском районе на территории трех поселений ввели режим ЧС для ликвидации последствий пожара и детонации «взрывоопасных объектов» в результате атаки БПЛА.
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