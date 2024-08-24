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Военная операция на Украине ,  
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Власти сообщили о продолжающейся детонации под Воронежем после атаки БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Детонация «взрывоопасных объектов» после атаки БПЛА продолжается в Острогожском районе Воронежской области, сообщил в соцсети «ВКонтакте» глава района Сергей Хорошилов.

«Прошу соблюдать спокойствие, быть максимально осторожными и соблюдать все требования служб безопасности. Ситуация под контролем, необходимые силы и средства задействованы», — написал Хорошилов.

Губернатор области Александр Гусев сообщил о детонации «взрывоопасных объектов» 24 августа в 3:46 мск.

Гусев сообщил о «детонации взрывоопасных объектов» после атаки дронов
Политика
Губернатор Воронежской области Александр Гусев

В ночь на 24 августа Гусев предупредил жителей области об угрозе атаки дронов. Силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы было сбито и подавлено несколько беспилотников. По предварительной информации, пострадали две женщины, одна была госпитализирована в тяжелом состоянии.

В результате падения обломков дронов в Воронежской области возник пожар, «вызвавший детонацию взрывоопасных объектов», сообщил губернатор. В Острогожском районе на территории трех поселений ввели режим ЧС для ликвидации последствий пожара и детонации «взрывоопасных объектов» в результате атаки БПЛА.

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Военная операция на Украине Александр Гусев Воронежская область
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