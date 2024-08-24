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Военная операция на Украине ,  
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Посольство России назвало историю Украины примером упущенных возможностей

Посольство России в США назвало историю Украины примером упущенных возможностей
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Военная операция на Украине

История Украины служит примером «упущенных возможностей», заявило посольство России в США.

«Современная украинская история стала наглядным примером упущенных возможностей и неправильно расставленных приоритетов. Власти республики в упор не замечают ошибки, которые привели к ужасающему экономическому упадку, не говоря уже о тотальной депопуляции», — передает пресс-служба диппредставительства в телеграм-канале.

По словам дипломатов, виновной во «всех украинских бедах» в стране считают Россию.

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Фото:Яндекс.Карты

Ранее, 20 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил о рекордном числе покинувших страну граждан. Тогда он сказал, что «речь идет о миллионах и миллионах украинцев».

По его словам, граждане, которые выехали за границу, находятся «под воздействием российской пропаганды» и лишены культурной связи со своей страной.

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