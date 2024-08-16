В МИДе обвинили Украину в создании помех для эвакуации в Курской области
ВСУ нанесли удар по мосту через реку Сейм в Курской области для того, чтобы затруднить эвакуацию мирных жителей региона с атакованных территорий, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что украинская армия атакует и другие объекты гражданской инфраструктуры. «Совершенно ясно, это делается для того, чтобы затруднить эвакуацию из зоны боевых действий мирного населения», — отметила дипломат. По ее словам, гражданские — «приоритетная мишень» для Киева.
Захарова добавила, что виновные в разрушении моста — равно как и в обстреле торгового центра в Донецке — «будут обязательно установлены следствием и понесут суровое наказание за содеянное».
«Наш ответ будет максимально жестким», — пообещала она, предложив также международным организациям не оставаться «безучастными и осудить массовое убийство ни в чем не повинных мирных жителей Донецка».
Как сообщил ранее врио главы Курской области Алексей Смирнов, украинская армия нанесла удар по мосту через реку Сейм в Глушковском районе, переправа разрушена.
До того 16 августа Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативные службы сообщало о пожаре в ТЦ, который возник в результате удара ВСУ днем 16 августа. ТАСС со ссылкой на источник писал, что на момент обстрела в торговом центре находилось много посетителей, погибли два человека. По последним данным, 11 человек ранены, среди них есть подросток.
По словам губернатора города Дениса Пушилина, ТЦ «Галактика» восстановлению не подлежит.
Суд продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
В Донецке после обстрела загорелся торговый центр «Галактика»
Следственный комитет Белоруссии начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко
ЦБ рекомендовал простить ипотечников из атакованного ВСУ приграничья
Минюст признал иноагентами телеграм-каналы BRIEF и «Незыгарь»
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
МВФ предложил ввести налог на майнинг за загрязнение воздуха
Экономисты оценили роль кредитов как драйвера для малого бизнеса
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов