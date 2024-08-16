В МИДе обвинили Украину в создании помех для эвакуации в Курской области

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ВСУ нанесли удар по мосту через реку Сейм в Курской области для того, чтобы затруднить эвакуацию мирных жителей региона с атакованных территорий, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что украинская армия атакует и другие объекты гражданской инфраструктуры. «Совершенно ясно, это делается для того, чтобы затруднить эвакуацию из зоны боевых действий мирного населения», — отметила дипломат. По ее словам, гражданские — «приоритетная мишень» для Киева.

Захарова добавила, что виновные в разрушении моста — равно как и в обстреле торгового центра в Донецке — «будут обязательно установлены следствием и понесут суровое наказание за содеянное».

«Наш ответ будет максимально жестким», — пообещала она, предложив также международным организациям не оставаться «безучастными и осудить массовое убийство ни в чем не повинных мирных жителей Донецка».

Как сообщил ранее врио главы Курской области Алексей Смирнов, украинская армия нанесла удар по мосту через реку Сейм в Глушковском районе, переправа разрушена.

До того 16 августа Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативные службы сообщало о пожаре в ТЦ, который возник в результате удара ВСУ днем 16 августа. ТАСС со ссылкой на источник писал, что на момент обстрела в торговом центре находилось много посетителей, погибли два человека. По последним данным, 11 человек ранены, среди них есть подросток.

По словам губернатора города Дениса Пушилина, ТЦ «Галактика» восстановлению не подлежит.