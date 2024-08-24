Антонов заявил о безразличии к новым санкциям США
России безразлично, какие еще ограничения введут США, поскольку против страны введено уже много санкций, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводит пресс-служба российской дипмиссии в США.
«Замечу, что в отношении России введены столь многогранные санкции, что нам, по сути, безразлично, что еще придумает администрация для того, чтобы наказать российский народ», — сказал он.
Антонов подчеркнул, что американские санкции вредят не только России, но и партнерам США в третьих странах. Он назвал «очевидными» негативные последствия ограничений и призвал «отказаться от диктата доллара в международной валютно-финансовой системе» для достижения «подлинной независимости» в сфере экономики.
Накануне Минфин США расширил санкции против России, в новый список попали почти 400 физических и юридических лиц. В их числе угольные компании «Распадская» и «Южкузбассуголь», структуры «Норникеля», компании из Китая, Швейцарии, Турции и ОАЭ. Целью новых ограничений в Вашингтоне назвали подрыв цепочек поставок и финансовых каналов для военно-промышленного комплекса России.
Россия считает санкции стран Запада незаконными.
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