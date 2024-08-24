Трамп поблагодарил Кеннеди-младшего за «очень приятную» поддержку
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп поблагодарил Роберта Кеннеди-младшего за решение приостановить предвыборную кампанию и поддержать его, передает FoxNews.
«Мы только что получили очень приятную поддержку от Роберта Кеннеди-младшего <...> Я хочу поблагодарить Роберта. Это действительно важно», — сказал он, выступая в Лас-Вегасе.
Кеннеди-младший хотел баллотироваться в президенты от Демократической партии, но позднее выдвинулся в качестве независимого кандидата. 23 августа он объявил о приостановке кампании. Кеннеди заявил, что не верит в возможность своей победы в условиях «безжалостной, систематичной цензуры и контроля за СМИ» со стороны демократов.
Ранее Трамп предложил Кеннеди должность в своей администрации в случае своей победы на выборах. Он может получить должность на уровне кабинета министров либо пост, который не утверждает сенат, отмечали собеседники The Washington Post.
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