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Выборы президента США ,  
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Трамп поблагодарил Кеннеди-младшего за «очень приятную» поддержку

Сюжет
Выборы президента США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп поблагодарил Роберта Кеннеди-младшего за решение приостановить предвыборную кампанию и поддержать его, передает FoxNews.

«Мы только что получили очень приятную поддержку от Роберта Кеннеди-младшего <...> Я хочу поблагодарить Роберта. Это действительно важно», — сказал он, выступая в Лас-Вегасе.

Увеличит ли приостановка кампании Кеннеди-младшего шансы Трампа на победу
Политика
Роберт Кеннеди-младший

Кеннеди-младший хотел баллотироваться в президенты от Демократической партии, но позднее выдвинулся в качестве независимого кандидата. 23 августа он объявил о приостановке кампании. Кеннеди заявил, что не верит в возможность своей победы в условиях «безжалостной, систематичной цензуры и контроля за СМИ» со стороны демократов.

Ранее Трамп предложил Кеннеди должность в своей администрации в случае своей победы на выборах. Он может получить должность на уровне кабинета министров либо пост, который не утверждает сенат, отмечали собеседники The Washington Post.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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