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Военная операция на Украине ,  
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Сальдо заявил о планах ВСУ высадиться на Тендровской и Кинбурнской косе

Сюжет
Военная операция на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют высадку на Тендровскую и Кинбурнскую косы в Херсонской области со стороны Черного моря и Днепро-Бугского лимана, заявил губернатор Владимир Сальдо.

«По полученной информации, среди техники большое количество безэкипажных катеров, штурмовых лодок, вертолетов», — написал он в телеграм-канале. 

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, который прошел в сентябре 2022 года. Москва контролирует левый берег Днепра. Правый берег реки и город Херсон находятся под контролем Киева.

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Кинбурнская коса — песчаная коса в северо-западной части Кинбурнского полуострова, восточная часть которого расположена в Скадовском районе Херсонской области, а западная — в Николаевском районе Николаевской области.

Тендровская коса — остров в Херсонской области, расположенный рядом с северо-западным побережьем Черного моря. Власти неоднократно заявляли о срывах попыток ВСУ высадиться на косах.

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Владимир Сальдо Херсонская область ВСУ
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