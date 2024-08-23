Сальдо заявил о планах ВСУ высадиться на Тендровской и Кинбурнской косе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют высадку на Тендровскую и Кинбурнскую косы в Херсонской области со стороны Черного моря и Днепро-Бугского лимана, заявил губернатор Владимир Сальдо.

«По полученной информации, среди техники большое количество безэкипажных катеров, штурмовых лодок, вертолетов», — написал он в телеграм-канале.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, который прошел в сентябре 2022 года. Москва контролирует левый берег Днепра. Правый берег реки и город Херсон находятся под контролем Киева.

Кинбурнская коса — песчаная коса в северо-западной части Кинбурнского полуострова, восточная часть которого расположена в Скадовском районе Херсонской области, а западная — в Николаевском районе Николаевской области.

Тендровская коса — остров в Херсонской области, расположенный рядом с северо-западным побережьем Черного моря. Власти неоднократно заявляли о срывах попыток ВСУ высадиться на косах.