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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны показало кадры уничтожения десанта ВСУ на Кинбурнской косе

Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны показало кадры уничтожения десанта ВСУ на Кинбурнской косе
Video

Минобороны показало видео уничтожения украинских пехотинцев на Кинбурнской косе, которая находится в северо-западной части Кинбурнского полуострова между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем.

По данным ведомства, до 16 украинских диверсантов на двух скоростных лодках под прикрытием двух катеров огневой поддержки попытались высадить десант на побережье. «Первые потери диверсанты понесли еще у берега, подорвавшись на минных полях. Те, кто сошел на берег, были уничтожены огнем из стрелкового вооружения», — уточнили в Минобороны. Общие потери украинской армии в ходе операции — 12 человек и две лодки.

Кинбурнская коса — это песчаная коса в северо-западной части Кинбурнского полуострова.

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что попытка высадки произошла около 4:00 мск 9 августа. По его словам, ВСУ использовали четыре быстроходные десантные лодки, из них две — с диверсантами и две — огневой поддержки, на которых находились 16 человек. По данным Сальдо, были уничтожены три лодки — одна на мине при подходе к берегу, вторая — артиллерией, третья — ПТУР.

6 августа Сальдо заявил о попытке ВСУ высадиться с моря на Тендровской косе. С его слов, в атаке было задействовано 12 катеров, из них восемь с диверсантами. Попытку отразили, три лодки были уничтожены, остальные отступили.

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Минобороны Украина десантники
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