Минобороны показало кадры уничтожения десанта ВСУ на Кинбурнской косе

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Минобороны показало видео уничтожения украинских пехотинцев на Кинбурнской косе, которая находится в северо-западной части Кинбурнского полуострова между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем.

По данным ведомства, до 16 украинских диверсантов на двух скоростных лодках под прикрытием двух катеров огневой поддержки попытались высадить десант на побережье. «Первые потери диверсанты понесли еще у берега, подорвавшись на минных полях. Те, кто сошел на берег, были уничтожены огнем из стрелкового вооружения», — уточнили в Минобороны. Общие потери украинской армии в ходе операции — 12 человек и две лодки.

Кинбурнская коса — это песчаная коса в северо-западной части Кинбурнского полуострова.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что попытка высадки произошла около 4:00 мск 9 августа. По его словам, ВСУ использовали четыре быстроходные десантные лодки, из них две — с диверсантами и две — огневой поддержки, на которых находились 16 человек. По данным Сальдо, были уничтожены три лодки — одна на мине при подходе к берегу, вторая — артиллерией, третья — ПТУР.

6 августа Сальдо заявил о попытке ВСУ высадиться с моря на Тендровской косе. С его слов, в атаке было задействовано 12 катеров, из них восемь с диверсантами. Попытку отразили, три лодки были уничтожены, остальные отступили.