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Политика ,  
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Пьяный депутат Европарламента от партии Орбана избил женщину на вечеринке

Депутат Европейского парламента от венгерской партии «Фидес» (ее лидером является премьер-министр Венгрии Виктор Орбан) Балаж Дьёрфф, будучи пьяным, в ходе ссоры накричал и напал на женщину во время вечеринки в ночном клубе в центре Будапешта, передает издание Blikk. 

Дьёрфф признал свою вину и то, что был пьян, сказал, что не помнит произошедшее, но свой поступок назвал неприемлемым.

«Прошлой ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, я вступил в спор с дамой, который, к моему большому сожалению, перерос в рукоприкладство. То, что я сделал, было неприемлемо. Я глубоко сожалею о своих действиях», – написал политик на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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Политика
Фото:Johanna Geron / Reuters

Он добавил, что покинет все государственные посты, в том числе сдаст мандат депутат Европарламента. Европейская версия издания Politico отмечает, что Дьёрфф стал евродепутатом несколько недель назад, а до этого в течение 14 лет был членом венгерского парламента. 

После конфликта с женщиной Дьёрффа задержали, прокуратура Венгрии возбудила дело о хулиганстве и нападении с отягчающими обстоятельствами, отмечает Telex.

В партии «Фидес» заявили, что поведению политика «нет оправдания». «Мы не терпим насилия, особенно в отношении женщин!» – говорится в их сообщении.

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Венгрия Европарламент нападение задержание Виктор Орбан
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