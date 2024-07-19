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Политика ,  
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Депутата от Румынии вывели с заседания Европарламента в наморднике

Фото: Johanna Geron / Reuters
Фото: Johanna Geron / Reuters

Депутата Европарламента, главу румынской националистической партии «СОС Румыния» Диану Шошоакэ вывели с заседания Европарламента из-за выкриков, в знак протеста она надела на себя намордник, передает Dig24.

Инцидент произошел во время обсуждения кандидатуры Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Шошоакэ несколько раз прервала выступления коллег, после чего председатель Европарламента Роберта Метсола потребовала, чтобы ее вывели из зала. «Я думаю, вы сказали достаточно», — сказал она под крики Шошоакэ.

«Вы убивали людей, я имею право говорить», — ответила депутат, а после в знак протеста надела на себя намордник, подняла две иконы и выкрикнула фразы «не трогайте меня» и «мы верим в бога». Как отметает издание, такое поведение нарушает регламент Европарламента и может грозить отзывом мандата.

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Dig24 пишет, что заявления об «убийствах» могут быть связаны с делом против фон дер Ляйен о закупке вакцин против коронавируса, которые Еврокомиссия осуществляла от имени ЕС. Во время пандемии Шошоакэ неоднократно выступала против вакцинации.

«СОС Румыния» выступила с протестом против выдворения лидера партии. «Она подвергла резкой критике политику, навязанную Евросоюзом, в особенности борьбу с пандемией и политику принудительной интеграции, которые угрожают национальному суверенитету», — отметили там, подчеркнув, что действия ЕП противоречит праву свободного выражения мнения.

Шошоакэ, известная своим эксцентричным поведением, избрана евродепутатом впервые. В своей первый день она пришла в традиционном румынском наряде и принесла с собой икона. Она также пообещала «привести священника и освятить офисы», поскольку в европейском парламента, как и в румынском «водятся дьяволы».

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