Reuters узнал, что Израиль отказался выдать ХАМАС 100 заключенных

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В ходе переговоров о прекращении огня в секторе Газа израильская сторона отказалась передавать ХАМАС 100 палестинских заключенных, сообщил Reuters со ссылкой на американских чиновников и представителей палестинского движения.

«В связи с этим ХАМАС отказался принять американо-израильский документ», — заявил один из собеседников агентства. Как отмечает Reuters, вопрос обмена заложников и заключенных — одно из основных препятствий на пути к подписанию соглашения. Кроме того, ХАМАС обеспокоен требованием Израиля сохранить контроль над коридором Нецарим (разделяет сектор Газа на северную и южную части) и Филадельфийским коридором (отделяет Газу от Египта).

Ранее, 15 августа, в Дохе прошли очередные непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС при посредничестве США, Катара и Египта. Axios со ссылкой на американских чиновников сообщил, что на них США представили новое мирное предложение, которое «устраняет почти все оставшиеся пробелы».

Предыдущее и пока единственное перемирие Израиля и ХАМАС продлилось семь дней — с 24 ноября по 1 декабря. Стороны дважды продлевали перемирие после первоначально оговоренных четырех дней. За это время боевики отпустили 100 израильских заложников.