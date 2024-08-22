Reuters узнал, что Израиль отказался выдать ХАМАС 100 заключенных
В ходе переговоров о прекращении огня в секторе Газа израильская сторона отказалась передавать ХАМАС 100 палестинских заключенных, сообщил Reuters со ссылкой на американских чиновников и представителей палестинского движения.
«В связи с этим ХАМАС отказался принять американо-израильский документ», — заявил один из собеседников агентства. Как отмечает Reuters, вопрос обмена заложников и заключенных — одно из основных препятствий на пути к подписанию соглашения. Кроме того, ХАМАС обеспокоен требованием Израиля сохранить контроль над коридором Нецарим (разделяет сектор Газа на северную и южную части) и Филадельфийским коридором (отделяет Газу от Египта).
Ранее, 15 августа, в Дохе прошли очередные непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС при посредничестве США, Катара и Египта. Axios со ссылкой на американских чиновников сообщил, что на них США представили новое мирное предложение, которое «устраняет почти все оставшиеся пробелы».
Предыдущее и пока единственное перемирие Израиля и ХАМАС продлилось семь дней — с 24 ноября по 1 декабря. Стороны дважды продлевали перемирие после первоначально оговоренных четырех дней. За это время боевики отпустили 100 израильских заложников.
Венгрия предложила новую схему транзита нефти через Украину
Более 130 тыс. человек уехали из приграничья в Курской области
Дональд Трамп впервые после покушения на открытом воздухе. Видео
Путин поддержал автоматические выплаты для эвакуированных курян
Отправленный на военную операцию музыкант из Дании добился разрыва контракта с Минобороны
Гладков предупредил о проблемах с отоплением в Белгороде зимой
Camry за 4,7 млн. руб. Как изменились цены на Toyota
Маск планирует вживить миллионам людей импланты в мозг
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов