США ввели санкции против сына главы Минобороны Белоусова

Андрей Белоусов (Фото: РБК)

Минфин США ввел санкции против сына министра обороны России Андрея Белоусова Павла.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В документе отмечено, что под санкции попал Павел Андреевич Белоусов.

В санкционный список 23 августа были включены в общей сложности почти 400 физических и юридических лиц и организаций.

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