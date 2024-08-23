США ввели санкции против сына главы Минобороны Белоусова
Минфин США ввел санкции против сына министра обороны России Андрея Белоусова Павла.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В документе отмечено, что под санкции попал Павел Андреевич Белоусов.
В санкционный список 23 августа были включены в общей сложности почти 400 физических и юридических лиц и организаций.
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