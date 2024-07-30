«Аэрофлот» объяснил посадку в Уфе рейса из Москвы в Астану

«Авиаторщина» писала, что рейс совершил посадку в Уфе из-за состояния здоровья пилота, у которого на месте выявили переутомление. В «Аэрофлоте» заявили, что пилот не превышал норму по налету в этом месяце

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Рейс SU1956, следовавший из Москвы в Астану 29 июля, совершил посадку в Уфе из-за жалобы одного из пилотов на самочувствие, сообщила пресс-служба «Аэрофлота» в телеграм-канале.

Ранее телеграм-канал «Авиаторщина» сообщил, что утром 29 июля самолет Airbus A320, выполнявший рейс SU1956, при подлете к Магнитогорску запросил у диспетчеров вынужденную посадку в Уфе. По данным канала, это произошло, поскольку сразу же после вылета из московского аэропорта Шереметьево состояние здоровья второго пилота ухудшилось.

По информации «Авиаторщины, в полете у 29-летнего второго пилота начались головокружение, помутнение в глазах, тошнота и головная боль. После посадки его доставили в больницу, там у мужчины диагностировали расстройство вегетативной нервной системы по гипертоническому типу из-за недостатка отдыха перед полетом. Как утверждал канал, пилот не успевал отдохнуть от работы и переутомился.

«Аэрофлот» подчеркнул, что к 30 июля с начала месяца пилот провел в воздухе не более 80 часов, что не превышает допустимую норму.

«С начала этого года суммарно он использовал 42 дня отпуска. В июне этого года был очередной плановый отпуск длительностью 14 дней. Жалоба на ухудшающееся состояние здоровья поступила от пилота еще до приема бортового питания, предусмотренного для экипажа», — заявили в авиакомпании.

Перевозчик также отметил, что для выполнения оставшейся части рейса компания привлекла третьего, дополнительного пилота. На время ожидания вылета пассажирам предоставили напитки.

В начале июля «Авиаторщина» сообщила, что «Аэрофлот» решил сменить почти все руководство службы бортпроводников «из-за коллапса» в конце предыдущего месяца. По его данным, тогда на больничный одновременно вышли порядка 1,5 тыс. стюардов и стюардесс в знак протеста против внутрикорпоративной политики. Перевозчик назвал информацию о больничных ложной, а цифры — завышенными, но подтвердил планы «частично изменить» руководство департамента обслуживания на борту.

В том же месяце телеграм-канал Baza сообщил, что «Аэрофлот» массово задерживает и отменяет рейсы из-за нехватки бортпроводников. В авиакомпании заявили, что информация о числе задержек не соответствует действительности, а бортпроводников и пилотов хватает для выполнения рейсов.