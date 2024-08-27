ВТБ сообщил о всплеске мошеннических звонков «из Госархива»
Специалисты банка ВТБ зафиксировали рост использования мошенниками схемы обмана, когда они выдают себя за сотрудников Госархива. Об этом говорится в пресс-релизе банка, поступившем в РБК.
Схема построена на том, что мошенники в разговоре по телефону сообщают жертве о старых письмах, которые не были доставлены на ее имя. Далее мошенники направляют собеседнику проверочный код из СМС и получают доступ к цифровым сервисам клиента.
Мошенники убеждают человека, что невостребованные письма можно получить в удобном отделении МФЦ или «Почты России» и выбрать дату, время для онлайн-записи, чтобы клиент не ждал свою очередь. Затем на мобильный телефон жертвы приходит СМС с цифровым кодом — мошенники просят озвучить его, торопят собеседника, чтобы он озвучил секретную информацию.
Как только жертва сообщает его, мошенники могут легко получить доступ к цифровым сервисам, включая «Госуслуги» и онлайн-банк, и вывести деньги или оформить кредиты.
В мае 2024 года ВТБ сообщил, что злоумышленники стали использовать новую схему финансового мошенничества: во время звонков через мессенджеры с фальшивых банковских аккаунтов преступники убеждают пользователей продлить срок карты, который якобы заканчивается.
Потенциальной жертве присылают фишинговую ссылку и устанавливают на смартфон вредоносное программное обеспечение. Для того чтобы «продлить» срок действия карты, от клиентов требуют озвучить код, который поступит в СМС. После этого мошенники получают доступ к личному кабинету в онлайн-банке и могут выводить деньги или оформлять кредиты от чужого имени.
«Похожие схемы мошенники уже использовали ранее, но предлагали заменить сим-карту и договор сотового оператора. Мы просим всех людей быть бдительнее, использовать защиту», — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.
Он уточнил, что сейчас кредитная организация выдает клиентам карты на семь лет, но работают они бессрочно, и их не надо продлевать или заменять, если только это не связано с физическим износом.
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