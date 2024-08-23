В Эстонии предложили ограничить участие россиян в местных выборах

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Спикер эстонского парламента (Рийгикогу) Лаури Хуссар предложил в преддверии президентских выборов пересмотреть участие в них избирателей с гражданством России. Его слова приводит телерадиовещательная компания ERR.

Последние выборы президента Эстонии проходили в 2021 году, следующие должны пройти через пять лет — в 2026 году.

Хуссар предложил за два года до переизбрания главы государства пересмотреть закон о выборах президента республики, процедуре выдвижения и голосования, чтобы избежать «политических закулисных игр».

«Если граждане России могут участвовать в выборах в волостные и городские собрания, и если при поддержке их голосов возможные выборщики попадут в коллегию выборщиков, то получается, что их голоса могут там влиять [на результат выборов]», — заявил спикер парламента, отметив, что необходимо обсудить изменение этого вопроса.

Действующая редакция закона о выборах президента была принята в 1996 году. Она предусматривает, что президента выбирает парламент, где кандидат для избрания должен получить не менее двух третей голосов. Если ни одному из кандидатов не удастся набрать необходимое число голосов в трех турах голосования, президента выбирает коллегия выборщиков, в которую помимо депутатов парламента входят представители местных самоуправлений.