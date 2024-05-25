Президент Эстонии заявил об отсутствии планов закрывать границу с Россией
Эстония пока не планирует закрывать границу с Россией. Об этом заявил президент страны Алар Карис в интервью Yle.
Он объяснил, что граница открыта в том числе и потому, что у людей есть родственники «на другой стороне». «Мы готовы очень быстро закрыть границу в случае необходимости», — сказал Карис.
Президент подчеркнул, что на данный момент реальной необходимости в закрытии границы нет, несмотря на некоторые «инциденты». Ранее эстонское пограничное управление сообщило, что Россия в ночь на 23 мая убрала 24 из 50 буев, установленных на реке Нарва для разграничения территориальных вод двух стран.
По мнению властей Эстонии, россияне, снимавшие буи, оказались на эстонской стороне границы. Карис заявил, что в такой ситуации возникла бы опасность вооруженного столкновения, если бы эстонские пограничники не «сдержались».
«Не стоит поддаваться на пограничные провокации. Конечно, когда наши буи забирают, у нас что-то крадут. И мы должны вернуть их», — сказал президент. Он добавил, что эстонским властям нужно решить, как реагировать, если подобная ситуация возникнет в будущем.
Граница России и Эстонии — более 300 км, частично она проходит по реке Нарве и Чудскому озеру. Нарва берет в нем начало и впадает в Финский залив, ее длина — около 80 км. На Нарве стоит одноименный эстонский город и на противоположном берегу — российский Ивангород в Ленинградской области.
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