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Президент Эстонии заявил об отсутствии планов закрывать границу с Россией

Президент Карис: у Эстонии нет планов закрывать границу с Россией
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

Эстония пока не планирует закрывать границу с Россией. Об этом заявил президент страны Алар Карис в интервью Yle.

Он объяснил, что граница открыта в том числе и потому, что у людей есть родственники «на другой стороне». «Мы готовы очень быстро закрыть границу в случае необходимости», — сказал Карис.

Президент подчеркнул, что на данный момент реальной необходимости в закрытии границы нет, несмотря на некоторые «инциденты». Ранее эстонское пограничное управление сообщило, что Россия в ночь на 23 мая убрала 24 из 50 буев, установленных на реке Нарва для разграничения территориальных вод двух стран.

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Вид на реку Нарва

По мнению властей Эстонии, россияне, снимавшие буи, оказались на эстонской стороне границы. Карис заявил, что в такой ситуации возникла бы опасность вооруженного столкновения, если бы эстонские пограничники не «сдержались».

«Не стоит поддаваться на пограничные провокации. Конечно, когда наши буи забирают, у нас что-то крадут. И мы должны вернуть их», — сказал президент. Он добавил, что эстонским властям нужно решить, как реагировать, если подобная ситуация возникнет в будущем.

Граница России и Эстонии — более 300 км, частично она проходит по реке Нарве и Чудскому озеру. Нарва берет в нем начало и впадает в Финский залив, ее длина — около 80 км. На Нарве стоит одноименный эстонский город и на противоположном берегу — российский Ивангород в Ленинградской области.

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Теги
Эстония граница закрытие границы
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