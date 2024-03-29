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Суд отказал Жукову в правах на фонограмму «Ну где же вы, девчонки?»

Суд отказал Сергею Жукову в правах на фонограммы песен «Руки Вверх!»
«Крошка моя», «Чужие губы» и еще 11 фонограмм «Руки Вверх!» стали причиной спора об авторских правах. Сергей Жуков пытался отсудить их у музыкального лейбла. Суд ему отказал, апелляция подтвердила это решение
Сергей Жуков
Сергей Жуков (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Мосгорсуд подтвердил решение предыдущей инстанции, отказавшей сооснователю «Руки Вверх!» Сергею Жукову в правах на фонограммы хитов группы «Ну где же вы, девчонки?», «Я не отдам тебя никому», «Дома не сиди» и других, сообщила пресс-служба московских судов.

Жуков вместе с бывшим участником и сооснователем группы Алексеем Потехиным подали иск к продюсеру Андрею Маликову и музыкальному лейблу «Издательство Джем», требуя признать недействительными сделки о передаче исключительных прав на фонограммы и исключительной лицензии на использование фонограмм.

Суд в прошлом апреле постановил, что Маликов был продюсером группы «Руки Вверх!», инициировал и спонсировал в 1998–1999 годах создание спорных фонограмм, Жуков стал автором и исполнителем. Позднее «Технико-продюсерский центр Андрея Маликова» передал права на фонограммы «Издательству Джем».

Жукову отказали в требованиях в том числе потому, что он знал о сложившихся между сторонами правоотношениях, но не прилагал усилия по их оспариванию в течение 20 лет.

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Фото:Игорь Хакимов / ТАСС

Жуков настаивает, что он не передавал права на фонограммы Маликову, а потому тот не был вправе заключать договоры с «Издательством Джем». «Жуков ничего не подписывал, контрактов нет. Не указано в документах, на основании чего у Маликова возникли права на эти фонограммы», — говорила его адвокат Виктория Трунова.

«Мы доказали, что наши контракты действующие, и мы работаем правомерно. Действия соглашений уже не раз подтверждались в рамках иных судебных разбирательств», — отмечали представители музыкального лейбла.

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Всего спорными стали 13 произведений группы «Руки Вверх!», в том числе «Крошка моя» и «Чужие губы».

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Сергей Жуков

музыкант, предприниматель
22 мая 1976 года
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